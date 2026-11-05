Sürücüler dikkat: Kış lastiğinde 7 derece kuralına dikkat! Kar yağmadan taktırmayan pişman oluyor

"Nasıl olsa henüz kar yağmadı" diyerek kış lastiklerini depoda bekleten sürücüler, kış şartlarında riskli bir sürüşle karşı karşıya kalabilir. Uzmanların dikkat çektiği 7 derece kuralı, kış lastiğine geçişte önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Hava sıcaklıkları düştükçe yaz lastiklerinin yol tutuş performansı değişebiliyor, özellikle ıslak ve soğuk zeminlerde fren mesafesi uzayabiliyor. Üstelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihleri de değişti. İşte 15 Kasım'da başlayacak yeni dönemde sürücülerin bilmesi gereken 5 kritik kural…

1. TARİHLER DEĞİŞTİ: 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Türkiye'de zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihleri yasal düzenlemeyle güncellendi. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluk, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla 15 Kasım-15 Nisan olarak değiştirildi. Böylece kış lastiği zorunluluğunun süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

Uygulama, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Buna göre 2026-2027 kış döneminde zorunlu uygulama 15 Kasım 2026'da başlayacak ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

2. KAR YAĞMASINI BEKLEMEYİN: 7 DERECE KURALI NE ANLAMA GELİYOR?

Sürücüler arasındaki en büyük yanılgı, kış lastiğinin yalnızca karla kaplı yollarda gerekli olduğunu düşünmek. Oysa kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyacak şekilde tasarlanıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerinin yol tutuş avantajı daha belirgin hale geliyor.

Kar yağmasa bile soğuk havada, ıslak zeminde veya gizli buzlanma riski bulunan yollarda yaz lastiklerinin performansı düşebiliyor. Bu nedenle kış lastiğine geçmek için ilk kar yağışını beklemek yerine hava sıcaklıklarını takip etmek gerekiyor.

3. HUSUSİ OTOMOBİLLERE ZORUNLU MU?

Mevcut mevzuata göre hususi (özel) otomobiller için ülke genelinde ticari araçlardaki gibi genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, can ve mal güvenliği açısından özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.

Öte yandan valilikler, kendi illerindeki hava ve iklim koşullarını dikkate alarak zorunlu kış lastiği uygulamasının süresini belirlenen tarih aralığının öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ilin valilik duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

4. LASTİK ALIRKEN BU İŞARETLERE DİKKAT!

Kış lastiği seçerken sadece sırt desenine bakmak yeterli değil. Lastiğin yanak kısmındaki işaretler de seçim sırasında önem taşıyor:

M+S (Mud and Snow): Çamur ve kar koşullarına yönelik lastik işaretidir.

3PMSF (Üç Tepeli Dağ İçinde Kar Tanesi): Lastiğin belirlenmiş kış performansı testini geçtiğini gösteren semboldür.

Lastiklerin diş derinliği de ihmal edilmemeli. Binek araçlarda yasal alt sınır 1,6 milimetre olsa da kış lastiklerinde güvenli sürüş açısından daha yüksek diş derinliği önem taşıyor. Lastiklerin aşınma durumu ve hava basıncı da düzenli olarak kontrol edilmeli.

5. ZİNCİR VEYA TAKOZ LASTİK YERİNE GEÇER Mİ?

Araçta kar zinciri, çekme halatı veya takoz bulundurmak önemli bir kış hazırlığıdır. Ancak bu ekipmanlar zorunlu kış lastiğinin yerine geçmiyor. Yasal denetimlerde aracın kış lastiği yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol ediliyor.

Bu nedenle sürücülerin kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkması, zincir ve diğer güvenlik ekipmanlarını da araçlarında bulundurması gerekiyor. Özellikle uzun yolculuklardan önce lastik basınçlarını, diş derinliklerini ve genel lastik durumunu kontrol ettirmek güvenli sürüş açısından önem taşıyor.