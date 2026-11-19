Aren’in yaşadıkları, sınır bölgelerindeki mayınların ve elektrikli çitlerin yaban hayatı için oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Aren’in hikâyesi, sınırların insanlar tarafından çizildiğini ancak yaban hayatının bu sınırları tanımadığını ve doğal yaşam alanlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun bu yolculuğu, sınır bölgelerinde bulunan mayın tarlaları ve güvenlik çitlerinin yalnızca insanlar için değil, yaban hayatı için de büyük tehlike oluşturduğunu gösteriyor.

AREN’İN YOLCULUĞU: SINIRDAKİ MAYINLAR VE ÇİTLER LEOPARLARIN HAYATINI TEHDİT EDİYOR

Ermenistan’da yaşayan erkek leopar Aren’in yaşadıkları, sınır bölgelerindeki mayınların ve elektrikli çitlerin yaban hayatı için oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Mongabay yazarı Kayleigh Long’un haberine göre Aren, ilk kez Ermenistan’daki Arpa Koruma Alanı’na yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. İlk görüntülendiğinde dört bacağı da sağlam olan leopar, aylar sonra yeniden görüldüğünde sol ön bacağının alt kısmını kaybetmişti. Korucular, bu yaralanmanın Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan sınırındaki bir anti-personel mayınından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Bu olay, bölgede yaban hayatının karşılaştığı tehlikelerin tek örneği değil. WWF Ermenistan’a göre, 2002 yılından bu yana ülkede kaydedilen 10 leopardan üçünün bir uzvu eksik. Sovyet döneminden kalan ve "Sistema" olarak bilinen elektrikli sinyal çitleri ile günümüzdeki sınır engelleri de leoparların güvenli şekilde hareket etmesini zorlaştırıyor.

Leopards Beyond Borders (Sınırların Ötesinde Leoparlar) kuruluşunun kurucusu Hana Raza, leoparların siyasi sınırları tanımadığını vurgulayarak bu hayvanların hayatta kalabilmesi için birbirine bağlı doğal yaşam alanlarına ve güvenli geçiş yollarına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Raza, mayınlı bölgelerin hem izleme çalışmalarını engelleyerek hem de yaban hayatına doğrudan zarar vererek koruma çabalarını güçleştirdiğini de sözlerine ekliyor.

KAYLEİGH LONG’DAN LEOPARLARIN KORUNMASINA DAİR MESAJ!

Mongabay yazarı Kayleigh Long’a göre leoparları takip eden ekipler büyük maddi zorluklarla karşı karşıya. Küresel finansman sıkıntıları sahadaki çalışmaları doğrudan etkiliyor. Gürcistan’daki NACRES (Biyoçeşitlilik Koruma ve Araştırma Merkezi) ekibi de zoolog Bejan Lortkipanidze öncülüğünde, sınırlı imkânlara rağmen izleme ve koruma faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Long’a göre Aren gibi büyük kedilerin sergilediği bu dayanıklılık, geleceğe umutla bakmak için güçlü bir neden.

Long: "Sınırlar gibi unsurlara baktığınızda, bunların insan doğasının en kötü yönlerini yansıtabildiğini görürsünüz, ancak insanlar iş birliği yapabilir ve doğanın bir parçası olduğumuzu idrak edebilirlerse... hepimizin hem doğayla hem de birbirimizle uyum içinde yaşaması gerektiğini anlayabiliriz. Böyle zamanlarda, umut etmenin bir ahlaki zorunluluk olduğunu düşünüyorum." diyor.

Kapak görseli: Ermenistan’da bir fotokapan tarafından karda yürürken görüntülenen Aren. Görsel, WWF Ermenistan’ın izniyle kullanılmıştır.