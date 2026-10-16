Uzaylı sanan bile var! Yollarda görülen ‘Kısık Gözlü' tabelanın anlamı çözüldü

Yollarda karşılaşılan bazı trafik levhaları, alışılmışın dışındaki sembolleriyle merak uyandırıyor. Bunlardan biri de iki kısık gözü andıran şekliyle dikkat çeken trafik tabelası. İlk bakışta farklı anlamlara gelebilen bu işaretin asıl mesajı ise sürüş güvenliğiyle bağlantılı. Peki, kısık gözlü trafik tabelası tam olarak ne anlama geliyor ve sürücüler bu levhayı gördüğünde ne yapmalı?

KISIK GÖZLÜ TRAFİK TABELASI NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz zemin, kırmızı çerçeve ve iki siyah şekilden oluşan dairesel levha, tasarımı nedeniyle ilk bakışta kısık gözlere benzetiliyor. Ancak işaretin anlamı gözlerle ilgili değil. Tabelanın ne anlama geldiği, kullanıldığı ülkedeki trafik işaretleri standartlarına göre değerlendiriliyor.

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TÜNEL VE KÖPRÜLERDE DİKKAT ÇEKİYOR

Trafik işaretleri, sürücüleri yol koşulları ve olası tehlikeler konusunda önceden bilgilendirmeyi amaçlıyor. Özellikle görüş mesafesinin azaldığı veya yol koşullarının değiştiği güzergahlarda kullanılan uyarı levhaları, sürücülerin daha dikkatli hareket etmesine yardımcı oluyor.

Bu nedenle sürücülerin alışılmışın dışında bir trafik işaretiyle karşılaştıklarında sembolün anlamını doğru değerlendirmesi ve yol koşullarına uygun hareket etmesi gerekiyor.

BU TABELAYI GÖREN SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Sürücülerin öncelikle levhanın bulunduğu ülkedeki trafik işaretleri kurallarını dikkate alması gerekiyor. Far kullanımıyla ilgili bir uyarı söz konusuysa kısa farların hangi koşullarda yakılması gerektiğine ilişkin trafik kurallarına uyulmalı.

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Özellikle tünel girişleri ve görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde çevreyi dikkatle takip etmek, güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

AVRUPA'DA BENZERİ DENİZANASINA BENZETİLİYOR

Kısık gözleri andıran tasarımıyla dikkat çeken işaret, farklı ülkelerde kullanılan trafik levhalarının sembollerinin neden merak uyandırdığını da gösteriyor. Avrupa'da kullanılan bazı trafik işaretleri de sıra dışı görünümleri nedeniyle sürücüler arasında farklı benzetmelere konu olabiliyor.

Ancak trafik levhalarının anlamını yalnızca şekillerine bakarak yorumlamak yanıltıcı olabilir. Sürücülerin güvenli hareket edebilmesi için işaretin resmi anlamını ve geçerli trafik kurallarını esas alması gerekiyor.