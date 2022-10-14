HASTALARIN GÖRÜŞLERİNDE İYİLEŞMELER KAT EDİLDİ

Bu hastaların gündüzleri ciddi şekilde azalmış olsa da görme işlevleri vardı, ancak geceleri kördüler ve ışık hassasiyetleri çok düşüktü.

Tedavi edilen gözlerin yapılan testler sonucunda düşük ışığa olan hassasiyetlerinin ve görme düzeylerinin artığı tespit edildi.