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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Kritik tarih belli oldu!

Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi. Maske zorunluluğuyla ilgili kritik kararların alınması beklenen toplantı tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Bilim Kurulu tarihi...

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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Kritik tarih belli oldu!

    Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertlendi.

    Geçtiğimiz gün Bursa Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni toplantısının bu hafta çarşamba günü yani bugün yapılacağını söylemişti. 
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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Kritik tarih belli oldu!

    Ayrıca Koca'nın toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Kritik tarih belli oldu!

    Ancak bugün yapılması beklenen toplantı ertelendi.

    Bakan Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu. 

     

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