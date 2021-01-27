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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? AÇIKLANDI! Yasaklar kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı heyecan ve merak içerisinde bekleniyor. Özellikle de kısıtlamalarla ilgili herhangi bir tavsiye kararı alınıp alınmayacağını merak edenler "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte cevabı...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? AÇIKLANDI! Yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Korona virüsü ile mücadele kapsamında devam eden kısıtlamalar ve aşı uygulaması kamuoyunun gündeminde geniş yer tutarken süreçle ilgili de gözler her zaman olduğu gibi Bilim Kurulu'nda...

Bu nedenle Bilim Kurulu toplantıları ve bu toplantıların tarihleri en çok merak edilen tarihler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan tarih ve saat...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda korona virüsü ile mücadele kapsamında başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere kafe ve restoranların da dahil olduğu birçok mekan için getirilen kısıtlamalar ve aşı uygulaması var. Yasaklarla ilgili herhangi bir tavsiye kararı alınıp alınmayacağı ise toplantı sonrasında yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

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