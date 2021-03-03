Hafta içi kısıtlamasına devam kararının nedenini açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkBilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamasına devam kararının nedenini açıkladı! - Haberler
ABONE OL

Bilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamasına devam kararının nedenini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Akın, "Ama önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var" dedi

Bilim Kurulu Üyesi hafta içi kısıtlamasına devam kararının nedenini açıkladı! - Haberler
Hafta içi kısıtlamasına devam kararının nedenini açıkladı!
0:00 / 0:00
DHA

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesinin nedenini değerlendirdi.

Akın, akşam sokak kısıtlaması uygulanmasının zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu olduğunu hatırlatarak, "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı. O zaman 21.00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21.00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta" diye konuştu.

'DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE SAAT KAYDIRILABİLİR'

Akın, turuncu ve kırmızı illerde hafta içi akşam sokak kısıtlamasının 21.00'den itibaren devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Düşük ve orta riskli illerde önümüzdeki dönemde 21.00 değil belki 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var, takip etmek lazım. Virüs klasik bilgilere uymadığı için kısıtlamayı kaldırırsınız ya da gevşetirsiniz, olayın gidişine bakarsınız. Eğer artış varsa bunun nedenini bulmaya çalışırsınız ona göre önlem alırsınız. Bir bakıma virüs bizimle satranç oynuyor. Biz hamle yapıyoruz o da bir hamle yapıyor. Karşımıza çıkan mutasyonlar onun başka bir hamlesi oldu. Çok iyi ve iyi olan illerde gevşetilebilir. 21.00'den 22.00'a kaydırılabilir. Ama kaydırmak demek risk alıyorsunuz demektir. Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım. Eğer aldığınız risk gerçekten size zarar vermeye başlıyorsa, geriye tekrar dönersiniz" ifadelerini kullandı.

'AŞILAMA PROGRAMINA BAĞLI'

Prof. Dr. Akın, tüm illerin rahatlama sürecine ilişkin, "Enteresan bir virüsle karşı karşıyayız. Mikrobiyolojide öğrendiğimiz temel bilgiler bu virüsle uyumlu değil. Pek çok viral hastalıkta hastalığı geçirdikten sonra hastalığa yakalanmazsınız. Ama bunda hastalığı geçirenler de hastalığa tekrar yakalanabiliyor. Bu, virüsün kendine ait özelliklerinden kaynaklanıyor. Başarılı olan illerin bir süre sonra çok kötü duruma düşebileceğini düşünebiliriz. Şu anda çok sıkıntılı olan illerin bir süre sonra çok rahat duruma geçebileceklerini de düşünebiliriz. Biz özellikle toplumdaki bağışıklığı aşıyla kısa sürede sağladığımız zaman hemen hemen illerin tamamının sarı ya da mavi düzeyinde kalacağına inanıyorum. Bu tamamen aşılama programı ve toplumun kurallara uyması ile ilgili bir sorun" dedi.

'AŞIDA MESAFE KAT EDERSEK YAZA RAHAT GİRERİZ'

Akın, toplumun 1 yıldır çok sıkıldığına dikkat çekerek, "Toplum kurallara uymak istemiyor; ama hastalık da 'insanlar kurallara uymasın' diye bekliyor yayılabilme özelliğini korumak için. O zaman elimizdeki 4 koruma aracından en sonuncusu aşı. O zaman aşının yaygınlaştırılması lazım. Sağlık Bakanlığı aşıyı ciddi miktarda artırmaya çalışıyor. Bunun yanında çeşitliliği de artırmaya çalışıyor. Zannederim biz Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz; ama bir tek aşıya bağlanmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bakın burada çekim yapıyoruz. Üçümüzün de yüzünde maske var. Biz aslında burada iki tane mesaj veriyoruz; ben kendimi korumak istiyorum, sizi korumak istiyorum. Ben iki doz aşı olmuş insanım. Bir başkasını enfekte etmemem lazım ve toplumda bir model oluşturuyor olmam lazım bir bilim kurulu üyesi olarak. Onun için her türlü toplantıda ben düzenli olarak maskemi takıyorum, mesafemi de korumaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MÜJDE| Son dakika: Sinovac aşısıyla ilgili sevindiren haber
SAĞLIKSinovac aşısı hastaneye yatışı yüzde 100 önlüyor
Bilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitime dönüş uyarısı! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden yüz yüze eğitime dönüş ...
Dikkat! En çok rastlanan 3. kanser türü... - Haberler
SAĞLIKDikkat! En çok rastlanan 3. kanser türü...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs...
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı çok arttı - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı çok arttı
SON DAKİKA! 3 Mart Corona virüsü tablosu açıklanıyor... Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? Güncel Korona tab
SAĞLIKİşte Koronavirüs tablosunda son durum
TOPLANIYOR! Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! - HABER
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Sağlık Bakanı Koca: Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız
SAĞLIKBakan Koca'dan harita paylaşımı: Mavi olması için...
DSÖ'den Prof. Dr. Aksakal: Türkiye'nin aşı pasaportu uygulaması için Sinovac Avrupa’dan onay almalı
SAĞLIKProf. Dr. Aksakal'dan Sinovac ve 'aşı pasaportu' ...
Son dakika: Korona VAKA SAYISI 12 bin sınırında!
SAĞLIKVaka sayısı 12 bine yaklaştı