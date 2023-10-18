Bilime göre grip mikropları gerçekte ne kadar uzun yaşıyor?

Her gün yüzeylere ne kadar dokunsak da, cildimizin yerleşik bir savunması olduğundan, dışarıdaki her mikropu alamayız. Ulusal Sağlık Enstitüleri 'ne göre cilt, peptitler adı verilen antimikrobiyal maddeler üreterek mikroplarla savaşır.

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Journal of Infection'a göre grip mikropları ciltte yaklaşık beş dakika kadar yaşar. Sorun şu ki, toplu taşıma araçlarındaki tutunma çubukları, kapı kolları, ödeme tuş takımları, alışveriş arabaları ve benzin pompaları gibi halka açık yüzeylere dokunarak ve ardından gözlerimizi ovuşturarak veya burunlarımıza dokunarak bunları sürekli olarak yeniliyoruz. Unutmayın, mukus onlara deyim yerindeyse koruyucu bir kalkan vererek daha uzun süre dayanmalarını sağlar.