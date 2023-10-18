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        Haberler Sağlık Bilime göre grip mikropları gerçekte ne kadar uzun yaşıyor?

        Bilime göre grip mikropları gerçekte ne kadar uzun yaşıyor?

        Hasta birinin dokunduğu bir kapı kolunu tutarsanız grip mikroplarını yakalanabilirsiniz. Insider'a göre bunun nedeni, grip virüsünün, kapı kolları, musluklar, ışık anahtarları ve cep telefonlarında her gün dokunduğumuz iki malzeme olan plastik ve paslanmaz çelik üzerinde üç güne kadar yaşayabilmesidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:35
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        Arizona Üniversitesi Zuckerman Halk Sağlığı Koleji'nde mikrobiyolog olan Kelly Reynolds, Insider'a, grip virüslerinin en uzun süre sert yüzeylerde, 24 ila 48 saat arasında hayatta kaldığını söyledi.

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        Bu nedenle kendinizi mikroplardan korumak için sık dokunduğunuz ancak nadiren silmeyi düşündüğünüz nesneleri dezenfekte ettiğinizden emin olun.

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        PLOS'ta yer alan ve 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, grip bulaşmasının çoğu evlerde, okullarda ve iş yerlerinde "sıklıkla dokunulan ortak eşyalar" nedeniyle meydana geliyor.

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        Araştırmacılar, 24 saat sonra virüsün bilgisayar klavyelerinde, telefon ahizelerinde, mutfak çalışma yüzeylerinde ve cilalı meşe, cilasız meşe ve alüminyumdan yapılmış nesnelerde kaldığını buldu.

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        Grip mikropları cam üzerinde hızla dağılır. Bu araştırma, kağıt ve pamuk gibi gözenekli malzemeler üzerinde yaklaşık sekiz ila 12 saat yaşayabildiklerini söylüyor. Para başka bir mikrop taşıyıcısıdır.

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        Araştırmacılar, mevsimsel grip virüslerinin İsviçre banknotlarında üç güne kadar sürdüğünü gösteren 2008 tarihli bir araştırmaya atıfta bulundu. Hapşırma veya burun akıntısından kaynaklanan mukusla kaplanan virüsler, sekiz ila 17 gün boyunca ortalıkta kaldı.

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        Omzunuza veya dirseğinize hapşırın lütfen!

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        SIK DOKUNDUĞUNUZ YERLERİ SİLİN

        Her gün yüzeylere ne kadar dokunsak da, cildimizin yerleşik bir savunması olduğundan, dışarıdaki her mikropu alamayız. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre cilt, peptitler adı verilen antimikrobiyal maddeler üreterek mikroplarla savaşır.

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        Journal of Infection'a göre grip mikropları ciltte yaklaşık beş dakika kadar yaşar. Sorun şu ki, toplu taşıma araçlarındaki tutunma çubukları, kapı kolları, ödeme tuş takımları, alışveriş arabaları ve benzin pompaları gibi halka açık yüzeylere dokunarak ve ardından gözlerimizi ovuşturarak veya burunlarımıza dokunarak bunları sürekli olarak yeniliyoruz. Unutmayın, mukus onlara deyim yerindeyse koruyucu bir kalkan vererek daha uzun süre dayanmalarını sağlar.

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        Reynolds, Insider'a verdiği demeçte, peluş oyuncaklara ve mobilya veya yastık gibi diğer yumuşak eşyalara ağartıcı olmayan sanitasyon spreyi sıkarak evinizin etrafını dezenfekte edin. Yatak takımlarını çamaşır suyuyla veya mikropları öldüren sıcak suyla (140 Fahrenheit derecenin üzerinde) yıkayın.

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        Hartford Healthca'a göre telefonları, klavyeleri, uzaktan kumandaları, kapı tokmaklarını, tezgahları ve ışık anahtarlarını yüzde 70 izopropil alkol içeren dezenfekte edici mendillerle veya aynı konsantrasyondaki tuvalet ispirtosuyla silin.

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        Ellerinizi ise yemek hazırlamadan önce, hazırlarken ve hazırladıktan sonra yıkayın; çöplere dokunduktan ve tuvaleti kullandıktan sonra; burnunuzu sildikten, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ve halka açık bir yere çıktıktan sonra.

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        Akan su kullanın, sabunla köpürtün ve en az 20 saniye fırçalayın, ardından durulayın ve kurulayın. Lavabo yok mu? CDC, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanarak ellerinizi birbirine sürtün.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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