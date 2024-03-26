'Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir' sergisi açıldı

Çubuklu Silolar’da yer alan Dijital Sanatlar Müzesi açılış sergisi olarak, 1979’dan beri dijital devrimin izlerini süren ve tüm dünyadan sanatçı, sanat teknolojisi ve bilim insanını bir araya getiren Ars Electronica’dan “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” başlıklı bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide, Ars Electronica’nın en prestijli ödülü Golden Nica’ya sahip olan Universal Everything; Prix Ars Electronica ödüllü Yatreda; Honorary Mention almış Shinseungback Kimyonghun ve Quadrature ile Grand Prize kazanmış Alexandra Daisy Ginsberg’in yanı sıra uluslararası ölçekte görünürlüğe sahip Theresa Reiwer, Nohlab, ha:ar ve Atıf Akın’ın son dönem eserleri yer alıyor.

REKLAM Ars Electronica küratörlüğünde ve Piksel.Creative Solutions prodüktörlüğünde gerçekleşen “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” sergisindeki eserler, gerçeklik hakkındaki temel soruları yeniden düşünmeye teşvik ediyor. “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” sergisi, medya sanatını kültürel ve toplumsal birliktelikler üzerinden incelerken izleyiciyi de bu yönde cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Sanat ve teknoloji ekseninde bir düşünce alanı açmayı hedefleyen sergi, izleyiciyi somut olanın sınırlarının ötesini keşfetmeye ve algılanabilir gerçekliklere temas etmeye davet ediyor.