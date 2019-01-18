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Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan takip sistemiyle kontrol edilmesine yönelik uygulama, bugün itibarıyla hayata geçirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, dava ve soruşturmaların ne zaman tamamlanacağını öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başarıyla yürütülmesine yönelik talimatları üzerine, Bakanlık yetkililerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, yargılamaların belirlenen hedef sürelerde tamamlanması için "bilirkişilerin raporlarını zamanında sunmalarının sağlamasına", "bilirkişilerin performanslarının ölçülmesine yönelik yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi" kararlaştırıldı.
Bilirkişilerin raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının tespit edilmesi amacıyla UYAP bünyesinde "Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması" oluşturuldu. Uygulamaya, bugün itibarıyla geçildi.
Yeni uygulamaya göre, raporların ilgili mahkemelere teslim edilmesinin ardından "Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması"na verilen raporlar işlenecek. Bilirkişilerin raporlarını zamanında teslim etmemeleri üzerine sistem üzerinden bilirkişinin rapor tesliminde geciktiğine ilişkin uyarı verilecek.
YENİ GÖREV VERİLMEYECEK
Bu durumda olan bilirkişilere çeşitli yaptırımlar da uygulanacak.
Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uyarınca, belirlenen sürede mazeretsiz raporunu mahkemelere teslim etmeyen bilirkişilere, raporunu sunana kadar yeni bir görev verilmeyecek. Ayrıca Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde de bu durumda olanlara, bilirkişilik listesinden sürekli çıkarma, bir yıla kadar listeden geçici çıkarma veya uyarma yaptırımı uygulanabilecek.
Uygulamayla bilirkişilerin denetimleri yapılacak, performansları da ölçülecek.
Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması ile resmi bilirkişi listelerine kayıtlı bilirkişilerin kendilerine verilen görevi zamanında yapıp yapmadıkları, yargının işleyişinde aksamaya veya gecikmeye sebebiyet verip vermedikleri anlık takip edilebilecek.
Bilirkişilerle ilgili, bilirkişilik bölge kurulları tarafından yapılan performans değerlendirmesinde de raporların verilen süre içerisinde hazırlanıp teslim edilmesi esas alınacak.
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