Bill Gates'ten Bitcoin açıklaması 0:00 / 0:00

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Microsoft Kurucusu Bill Gates verdiği 2 röportajda Bitcoin ve kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gate The Wall Street Journal'de dün yayımlanan açıklamasında "Kripto paraların çalışma şekli bazı suçların işlenmesine yardımcı oluyor. Bunun olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bill Gates CNBC televizyonunda katıldığı canlı yayında ise Bitcoin'le ilgili daha ılımlı konuştu. Bitcoin satın almadığını belirten Gates "Bitcoin'e karşı da değilim. Bu konuda tarafsızım. Parayı daha dijital bir hale getirmek ve transfer ücretlerini düşürmek Gates Vakfı'nın gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bir şey" ifadelerini kullandı.

Bitcoin fiyatlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Gates "Bitcoin o anki çılgınlığa veya görüşlere göre yükselip düşebiliyor ve bunun nasıl gelişeceğini tahmin etmemin bir yolu yok" dedi.

TESLA 1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Bill Gates'in bu açıklaması teknoloji dünyasının diğer önemli isimlerinin Bitcoin'e ilgisinin arttığı bir dönemde geldi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Bitcoin ve genel olarak kripto paraların en büyük savunucusu olarak öne çıkıyor. Tesla ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı.

Bunun yanında Twitter da bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı. ABD basını Apple ve Oracle gibi dev şirketlerin de benzer bir hamle yapabileceğini iddia etti.

BITCOIN REKORUN ARDINDAN SAKİN

Bu arada dün 52.500 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 51.000-52.000 dolar aralığında yatay bir seyir izliyor. 1950 dolarla rekor kıran Ethereum ise şu ana kadar 1900 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunabilmeyi başardı. Son 1 haftada Bitcoin yüzde 10.2, Ethereum ise yüzde 9.6 değer kazandı.

Elon Musk'ın sık sık gündeme getirdiği Dogecoin ise 1 haftalık düşüşünün ardından bugün yüzde 7 yükseldi.