Billie Eilish TV'de çocuklara uykudan önce masal okuyacak
Grammy ve Oscar ödüllü müzisyen Billie Eilish, BBC'de çocuklara uyku masalı okuyacak
Ünlü şarkıcı Billie Eilish, TV'de çocuklar için uyku vakti hikayesi okuyacak.
Grammy ve Oscar ödüllü sanatçı, BBC'ye ait çocuk kanalı CBeebies'te okumak üzere çocuklara doğayla etkileşimi öğreten 'This Moose Belongs To Me' (Bu Geyik Bana Ait) adlı kitabını seçti. Oliver Jeffers'ın kitabında Marcel isimli büyük bir geyiğe sahip olduğunu söyleyen Wilfred adlı küçük bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.
19 Temmuz Cuma günü CBeebies'de yayımlanacak uyku öncesi programında Eilish, çocuk izleyicilere doğa sevgisinden de bahsedecek.
"Çocukken dünyada en sevdiğim şey uyku masallarıydı ve masal anlatılmadığında üzülürdüm" diyen Eilish, "Çok masalım vardı ve hepsini severdim!" diye konuştu.
BBC, düzenli aralıklarla ünlü isimleri CBeebies Bedtime Story (CBeebies Uyku Masalı) yayınlarına dahil ediyor. Bu isimler arasında şimdiye dek Tom Hardy, Tom Hiddlestone, Dolly Parton gibi ünler vardı.
22 yaşındaki Billie Eilish, ağabeyi Finneas O'Connell ile birlikte yürüttüğü çok ödüllü şarkıcılık kariyeriyle tanınıyor. 'Barbie' film müziği için yaptıkları şarkıyla bu yılın başlarında Oscar kazandılar.
Eilish ilk single'ı 'Ocean Eyes'ı yayınladığında henüz 14 yaşındaydı. O zamandan bu yana üç popüler stüdyo albümü yaptı ve ilk arena turnesine 2021'de çıktı.
Aynı zamanda hayvan ve çevre aktivisti olan Eilish, bitki temelli bir yaşam tarzının yararları hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptı ve müzik kariyeri boyunca karbon ayak izini azaltma konusunda taahhütlerde bulundu.