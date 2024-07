Billie Eilish TV'de çocuklara uykudan önce masal okuyacak

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, TV'de çocuklar için uyku vakti hikayesi okuyacak.

Grammy ve Oscar ödüllü sanatçı, BBC'ye ait çocuk kanalı CBeebies'te okumak üzere çocuklara doğayla etkileşimi öğreten 'This Moose Belongs To Me' (Bu Geyik Bana Ait) adlı kitabını seçti. Oliver Jeffers'ın kitabında Marcel isimli büyük bir geyiğe sahip olduğunu söyleyen Wilfred adlı küçük bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.