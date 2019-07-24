Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Bilmukabele ne demek? Bilmukabele nasıl yazılır? Bilmukabele TDK imla

Bilmukabele kelimesinin anlamı ve doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Bilmukabele'nin doğru yazılışı nasıldır? Bilmukabele kelimesinin anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

Bilmukabele ne demek?

Bilmukabele kelimesi nasıl yazılır? Bilmukabele kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. 

BİLMUKABELE NE DEMEK?

Bilmukabele sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Karşılık olarak" anlamına gelmektedir.

BİLMUKABELE NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bilmukabele  şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "binmukabele " yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "Bilmukabele "dir. 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Başkent'te acı olay! Çocuk damat düğün gününde öldürüldü
GÜNDEMÇocuk damat düğün gününde öldürüldü
Alkollü sürücüden polise ehliyet sitemi
GÜNDEMAlkollü sürücüden polise ehliyet sitemi
Son dakika... Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı
GÜNDEMŞişli'de trafik kazası: 4 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı
GÜNDEMZırhlı polis aracına EYP'li saldırı
Son dakika... Adana'da özel güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldü
GÜNDEMÖzel güvenlik görevlisi aracında öldürüldü
Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası
GÜNDEMBalıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası
Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme
GÜNDEMTopkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme
Son dakika! Bitlis'te trafik kazası! 1 asker şehit oldu
GÜNDEMBitlis'te trafik kazası! 1 asker şehit oldu
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019 - 2020 Yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEM2019 - 2020 Okullar ne zaman açılacak?
Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu
GÜNDEMİki bin balya saman kül oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X