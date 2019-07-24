Bilmukabele kelimesi nasıl yazılır? Bilmukabele kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

BİLMUKABELE NE DEMEK?

Bilmukabele sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Karşılık olarak" anlamına gelmektedir.

BİLMUKABELE NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bilmukabele şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "binmukabele " yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "Bilmukabele "dir.