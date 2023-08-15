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        Haberler Gündem BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023 | MEB kayıt takvimi ile BİLSEM kayıt başvuruları başladı mı, nasıl kayıt yapılır?

        MEB kayıt takvimi ile BİLSEM kesin kayıt başvuruları başladı mı, nasıl kayıt yapılır?

        BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kesin kayıt tarihlerine çevrildi. MEB'in meb.gov.tr internet sitesi üzerinden 4 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci başlıyor. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve velilerin gözü BİLSEM kesin kayıt tarihlerine çevrildi. İşte 2023 MEB BİLSEM kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 11:56
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        BİLSEM kayıt tarihleri takvimi, 4 Ağustos'ta açıklanan BİLSEM sınavı değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile kesin kayıta hak kazanan öğrencilerin kayıt süreci başlıyor. İşte 2023 MEB kayıt takvimi ile BİLSEM kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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        BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirme aşaması tamamlanan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

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        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

        Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

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        BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER VE EVRAKLAR

        BİLSEM'e kayıt sürecinde;

        a) Kayıt formu (Ek-2),

        b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

        c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

        d.T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

        3. BİLSEM sonuç belgesi çıktısı

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        BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;

        • Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,

        • Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,

        • Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

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        BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

        Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanan resmi tarihlerde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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