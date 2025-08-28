BİLSEM kayıtları sona eriyor! BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
MEB tarafından BİLSEM kayıt tarihinin son günü duyuruldu. Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte BİLSEM kayıt tarihleri ve BİLSEM kayıt için gerekli evraklar, veliler ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçedeki BİLSEM merkezlerine şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, BİLSEM kayıt tarihi ve tüm detaylar
BİLSEM kayıtları bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci tamamlandı. BİLSEM'lere kayıtları, öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumunun bulunduğu il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine velinin şahsen başvurusu ile yapılıyor. Peki BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB’in resmi takvimine göre, BİLSEM kayıtları 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçedeki BİLSEM merkezlerine şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
BİLSEM KAYIT EVRAKLARI
BİLSEM'lere kayıtları, öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumunun bulunduğu il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine velinin şahsen başvurusu ile yapılır. Kayıt aşamasında şu evraklar istenir;
1-Kayıt Formu
2-Veli Muvafakat Belgesi
3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi
4- Fotoğraf
5- Öğrenci kimlik fotokopisi
BİLSEM'DE DEĞERLENDİRME
BİLSEM'lerde sınav, not verme gibi durumlar söz konusu değildi. Bunu yerine, 5 aşamalı gerçekleşen eğitimlerde değerlendirmeler danışman öğretmenlerce yapılır.
BİLSEM modülündeki “eğitim programı değerlendirme tablosu”n daki ilgili alan öğretmenler tarafından doldurulur. Bu alanlara, tüm programlar boyunca öğrencilerin gözlemlenerek elde edilen veriler kaydedilir. Bu tablolar ise öğrenciye ait dosyada tutulur. Her program sonunda öğrencilerin durumları BİLSEM Öğretmenler Kurulunda değerlendirilir. Programlardan yararlanamadığı oy çokluğu ile kararlaştırılan öğrencinin BİLSEM'le ilişiği kesilir.