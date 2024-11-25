BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihi! BİLSEM ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?
BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre BİLSEM sınavı, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, belirlenen ön değerlendirme başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman? İşte, 2024-2025 BİLSEM sınav takvimi…
BİLSEM ön değerlendirme randevuları için araştırmalar hız kazandı. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği sınav, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar daha sonra bireysel değerlendirmeye katılacak. 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile BİLSEM sınav tarihi ve ön değerlendirme süreci detayları belli oldu. Peki, 2024-2025 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…
2024-2025 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.
Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
11 Aralık’ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
2024-2025 BİLSEM TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve değerlendirme süreçleri şu şekilde ilerleyecek:
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi