BİLSEM ön değerlendirme randevuları için araştırmalar hız kazandı. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği sınav, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar daha sonra bireysel değerlendirmeye katılacak. 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile BİLSEM sınav tarihi ve ön değerlendirme süreci detayları belli oldu. Peki, 2024-2025 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…