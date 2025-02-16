Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları heyecan içinde bekleniyor. Aralık ayında başlayan ve şubat ayı içinde tamamlanması planlanan ön değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar MEB takvimine göre açıklanacak. Gözler, bireysel değerlendirme aşamasına geçiş için yapılacak duyurularda. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...