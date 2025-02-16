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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM SONUÇ SORGULA 2025 | BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için tarih açıklandı!

        Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen ön değerlendirme uygulamaları devam ediyor. 21 Aralık'ta başlayan sınav maratonu, şubat ayı sonuna doğru tamamlanacak. Veliler ve öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularında. İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:25
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        Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları heyecan içinde bekleniyor. Aralık ayında başlayan ve şubat ayı içinde tamamlanması planlanan ön değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar MEB takvimine göre açıklanacak. Gözler, bireysel değerlendirme aşamasına geçiş için yapılacak duyurularda. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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        BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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        BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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