BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? sorusu merak ediliyor. Her yıl düzenlenen BİLSEM sınavları bu yıl 4 Ocak'ta başladı. Sınavlar 15 Mart'ta kadar sorunsuz ilerlerken koronavirüs nedeniyle daha sonraki sınavlar ertelendi. Gözler ise 22 Nisan Çarşamba yani bugüne kilitlendi. İşte MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları daha önce MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan'da erişime açılacak. BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

2020 BİLSEM TAKVİMİ

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 24-30 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak. Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazlar 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında verilecek. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 18 Mayıs 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirmeler 01 Haziran 2020-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden 04 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 07 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.