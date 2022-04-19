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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) değerlendirmesi devam ediyor. 19 Mart itibarıyla başlayan değerlendirme sürecinin ardından gözler sonuç açıklanma tarihlerini çevrildi. Değerlendirmeler sonrasında açıklanacak olan sonuç bilgileri ne zaman belli olacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler...

  • 01
    BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi 2022! BİLSEM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    BİLSEM sonuç açıklanma tarihi araştırmaları değerlendirme sürecinin devam etmesiyle birlikte hız kazandı. Özel yetenekli çocukların genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik gibi yetenek alanlarında özel eğitim gördükleri BİLSEM aynı zamanda öğrencilerin sosyal duygusal ve akademik gelişimlerine destek sağlıyor. Peki, BİLSEM sonuç açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte, MEB BİLSEM 2022 takvimi ile konuya ilişkin detaylar...
  • 02
    BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi 2022! BİLSEM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre BİLSEM öğrencileri yetenek alanlarına göre son değerlendirme tarihi 8 Mayıs 2022. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ise 19 Agustos 2022 tarihinde açıklanacak.
  • 03
    BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi 2022! BİLSEM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    BİLSEM TAKVİMİ 2022

    Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

    Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

    İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

    İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

    Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022
  • 04
    BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi 2022! BİLSEM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    BİLSEM NE DEMEKTİR?

    Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
  • 05
    BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi 2022! BİLSEM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

    Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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