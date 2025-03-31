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        Haberler Bilgi Gündem BİM 1-4 Nisan 2025 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta elektrikli bisiklet ve dikey süpürge geliyor!

        BİM 1-4 Nisan aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta elektrikli bisiklet ve dikey süpürge geliyor!

        BİM 1-4 Nisan aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 1-4 Nisan'da; evcil hayvan ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1-4 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:45
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        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 1-4 Nisan aktüel kataloğu ile nisan ayı indirimli ürünler...

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