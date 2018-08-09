BİM 10 Ağustos Aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok ürünler uygun fiyatla satışa sunulacak. Lenovo Moto E4 cep telefonu uygun fiyatıyla en dikkat çekici ürün olurken, Philips buhar kazanlı ütü ve Arnica elektrikli süpürge de müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Katalogda ayrıca ocaktan tava setine, tabak takımından erzak kabına pek çok mutfak eşyası da yer alıyor. 10 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 10 AĞUSTOS

Lonovo Moto E4 XT1762 Cep Telefonu 599.00 TL,

PHILIPS Buhar Kazanlı Ütü HI5916 399.00 TL,

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 299.00 TL,

KUMTEL Set Üstü Ocak 219.00 TL,

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 19.90 TL,

Pratik İpli Doğrayıcı 17.90 TL,

Mini Tava ve Sosluk Çeşitleri Chef's 8.95 TL,

Mutfak Servis Seti 4'lü 8.95 TL,

Yuvarlak Kase 3.95 TL,

Bölmeli Düzenleyici Sepet 5.95 TL,

Diş Fırçası Saklama Kabı 1.50 TL,

Plastik Çerezlik 1.50 TL,

6'lı Reçellik LAV 6.95 TL,

12'lü Esta Çay Seti LAV 17.90 TL,

Paşabahçe 2'li İnvitation Oval Tabak 8.95 TL,

LAV Sürahi ve Saklama Kabı Seti 5 Parça 12.90 TL,

Paslanmaz Fırın Tepsisi 9.95 TL,

Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 5.00 TL,

3'lü Erzak Kabı Set 12.50 TL

10 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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