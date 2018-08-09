SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BİM
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

BİM 10 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de indirimli neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve böylece 10 Ağustos'ta BİM raflarında olacak indirimli ürüler de belirlendi. Uygun fiyatıyla satışa sunulacak Lenovo Moto E4 cep telefonunun yanında, Philips buhar kazanlı ütü ve Arnica elektrikli süpürge dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Katalogda ayrıca çok sayıda mutfak eşyası da yer alıyor. İşte 10 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

09.08.2018 - 23:24 | Güncelleme:

BİM 10 Ağustos Aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok ürünler uygun fiyatla satışa sunulacak. Lenovo Moto E4 cep telefonu uygun fiyatıyla en dikkat çekici ürün olurken, Philips buhar kazanlı ütü ve Arnica elektrikli süpürge de müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Katalogda ayrıca ocaktan tava setine, tabak takımından erzak kabına pek çok mutfak eşyası da yer alıyor. 10 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 10 AĞUSTOS

Lonovo Moto E4 XT1762 Cep Telefonu 599.00 TL,
PHILIPS Buhar Kazanlı Ütü HI5916 399.00 TL,
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 299.00 TL,
KUMTEL Set Üstü Ocak 219.00 TL,
Melamin Kek Fanusu ve Spatula 19.90 TL,
Pratik İpli Doğrayıcı 17.90 TL,
Mini Tava ve Sosluk Çeşitleri Chef's 8.95 TL,
Mutfak Servis Seti 4'lü 8.95 TL,
Yuvarlak Kase 3.95 TL,
Bölmeli Düzenleyici Sepet 5.95 TL,
Diş Fırçası Saklama Kabı 1.50 TL,
Plastik Çerezlik 1.50 TL,
6'lı Reçellik LAV 6.95 TL,
12'lü Esta Çay Seti LAV 17.90 TL,
Paşabahçe 2'li İnvitation Oval Tabak 8.95 TL,
LAV Sürahi ve Saklama Kabı Seti 5 Parça 12.90 TL,
Paslanmaz Fırın Tepsisi 9.95 TL,
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 5.00 TL,
3'lü Erzak Kabı Set 12.50 TL

10 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X