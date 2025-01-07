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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 10 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 10 Ocak aktüel kataloğu yayında! İşte ürünlerin fiyat listesi

        BİM aktüel 10 Ocak kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 10 Ocak BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 20:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:39
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        BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL 10 OCAK CUMA KATALOĞU

        Tost Makinesi 1.575 TL

        Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

        Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

        Fablı Isıtıcı 549 TL

        Tüy Toplama Cihazı 129 TL

        Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

        Elektrikli Süpürge 3.290 TL

        Blender Seti 1.300 TL

        Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL

        İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 399 TL

        3

        Cam Kupa 6'lı 129 TL

        Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 99 TL

        Kare Saklama Kabı 59 TL

        Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 179 TL

        Derin Kase 22 cm 119 TL

        Pasta Tabak Seti 21 cm 239 TL

        Kase / Çerezlik 119 TL

        4

        Balıkçı Çizmesi 299 TL

        Polar Balaklava 59 TL

        Kesik Parmak Polar Eldiven 89 TL

        Su İticili Kar Eldiveni 139 TL

        Polarlı Bere 99 TL

        Kep 99 TL

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