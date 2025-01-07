BİM 10 Ocak aktüel kataloğu yayında! İşte ürünlerin fiyat listesi
BİM aktüel 10 Ocak kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 10 Ocak BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 10 OCAK CUMA KATALOĞU
Tost Makinesi 1.575 TL
Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
Fablı Isıtıcı 549 TL
Tüy Toplama Cihazı 129 TL
Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL
Elektrikli Süpürge 3.290 TL
Blender Seti 1.300 TL
Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL
İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 399 TL
Cam Kupa 6'lı 129 TL
Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 99 TL
Kare Saklama Kabı 59 TL
Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 179 TL
Derin Kase 22 cm 119 TL
Pasta Tabak Seti 21 cm 239 TL
Kase / Çerezlik 119 TL