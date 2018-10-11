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BİM 12 Ekim Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu ile yine birçok ürün uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda kaynak makinesi, tüplü katmer ve gözleme sacı gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca kadın giyim için panço, şal ve bot erkek giyim için ise ayakkabı, sweatshirt gibi ürünler yer alıyor. Pek çok mutfak gereci de yine raflarda olacak. İşte 12 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

11.10.2018 - 10:23 | Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 12 Ekim yani yarından itibaren BİM raflarındaki yerini alacak. BİM'de bu hafta kaynak makinesi, tüplü katmer, gözleme sacı, yolluk, dik durabilen elektrikli süpürge, katlanabilir masa gibi ürünler öne çıkıyor. Ayrıca kadın giyim için panço, şal ve bot erkek giyim için ise ayakkabı, sweatshirt gibi ürünler yer alıyor. Pek çok mutfak gereci de yine raflarda olacak. BİM Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 12 EKİM

Kaynak makinesi 450 TL,
Tüplü katmer ve gözlem sacı 59.90 TL,
Lehim tabancası 59.90 TL,
Deri erkek ayakkabı 39.90 TL,
Çift fermuarlı kadın bot 39.90 TL
Arnica dik durabilen süpürge 99 TL,
Blue Houese el mikseri 59.90 TL,
Basamaklı tabure 23.90 TL,

Chef’s granit efektli mini tencere 19.90 TL,
2’li dikdörtgen saklama kabı 7.95 TL,
Mutfak aletleri adedi 3.75 TL,
Gondol marka tezgah yanı çöp kutusu 2.50 TL,
LAV marka 3’lü kısa meşrubat bardağı 4.75 TL,
6’lı kase 7.95 TL,
Meşrubat bardağı 4.95 TL,
Oyuncak bebek 75 TL,
Ahşap denge oyunu 9.95 TL,
Oyun çadırı 29.90 TL,
Çiftlik araçları serbest teker römorklu 15.90 TL,
Katlanır masa 49.90 TL,

12 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

 

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