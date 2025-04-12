Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 15-18 Nisan 2025 kataloğu: Bu hafta BİM'e klima ve ankastre set geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 15-18 Nisan aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta klima ve ankastre set geliyor!

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta nisan ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 15-18 Nisan kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 22:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 15-18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 15-18 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Metrelerce havaya fırladı
        Metrelerce havaya fırladı
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası