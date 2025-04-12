BİM 15-18 Nisan aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta klima ve ankastre set geliyor!
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta nisan ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 15-18 Nisan kataloğu...
Giriş: 12.04.2025 - 22:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:51
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BİM 15-18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 15-18 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi...
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