BİM 2 Kasım Cuma (yarın) aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok üründe uygun fiyat fırsatı yer alıyor. BİM'de yer alan indirimli ürünleri, ev tekstili ürünler, mutfak gereçleri ve spor aletleri olarak sıralamak mümkün. İşte BİM aktüel ürünler listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 2 KASIM
Saç Düzleştirici Tarak- Fırça 109,00 TL,
Saç Maşası 75,00 TL,
Saç Kurutma Makinesi 49,90 TL
Porselen Yemek Seti 34 Parça 109,00 TL,
Defne Kâse 1,75 TL,
3’lü Meşrubat Bardağı 5,95 TL,
LAVA Döküm Tava 42,90 TL
Dijital Halı Nano 80x300 cm 75,00 TL,
Dijital Halı Nano 130x190 cm 65,00 TL
Dijital Halı Nano 80x150 cm 49,90 TL
Skoç Battaniye Çift Kişilik 24,90 TL,
Skoç Battaniye Tek Kişilik 22,90 TL
Çılgın Suratlar Dev Sürpriz Yumurta 8,95 TL
Mini Çek Bırak Arabaları 9,95 TL
BİM'deki diğer indirimli ürünler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın...
2 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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