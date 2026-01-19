BİM 20-23 Ocak aktüel kataloğu: Bu hafta BİM marketlerinde hangi ürünler var?
BİM 20-23 Ocak aktüel kataloğundaki yeni ürünler, bu hafta alışverişseverlerle buluşacak. BİM marketlerinde Salı ve Cuma günleri, spor ekipmanlarından teknolojik aletlere, ev eşyasından temizlik ürününe kadar birçok farklı ürün satışa çıkıyor. İşte BİM 20-23 Ocak 2026 aktüel broşürü haberimizde...
BİM 20-23 Ocak aktüel broşürü yayınlandı. Bu hafta BİM marketlerinde televizyon, cep telefonu, ankastre set, masaj aleti, pilates topu, mikrodalga, fincan seti, spor çantası, eşofman takımı, tencere, dikiş seti gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 20-23 Ocak Salı ve Cuma günü aktüel afişinin tamamı haberimizde...
