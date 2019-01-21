BİM 22 Ocak 2019 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta da çok sayıda üründe indirim var. Bunların arasında öne çıkan ürünler; siyah filiz çay, pilavlık pirinç, baharatlar, ayçiçek yağı... İşte 22 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu