BİM 23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 23 Aralık BİM aktüel ürünlerde bebek bezi, peçete, çorap, temizlik havlusu, şampuan, bulaşık deterjanı indirimde olacak. Mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine ve giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında raflarda yerini alacak. İşte, 23 Aralık 2025 Salı BİM aktüel kataloğu indirimleri
Giriş: 22.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:23
BİM 23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı gününden itibaren kahve, gazlı içecekler, enerji içeceği, atıştırmalık çikolatalar ve cipsler gibi ürünler indirimde yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünlerin tamamı
