        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu: BİM kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren BİM aktüel ürünlerde televizyon, cep telefonu, masaj aleti, spor büstiyeri indirimde olacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:01
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yoga/pilates gergi bandı 179 TL, Yoga/Pilates çemberi 229 TL, pilates/yoga barı 209 TL, elastik esneme bandı 129 TL’den satışa çıktı. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Ocak 2026

        2
        3
        4
        5
        6
