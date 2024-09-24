BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. Yarım yağlı yoğurt, taze kaşar peyniri daha birçok temel gıda ürünü indirimli ürünler arasında yer aldı. İşte 24 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 24.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:20
1
24 Eylül 2024 Salı günü itibarıyla BİM marketlerinde indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. İşte BİM kataloğunun tamamı
2
24 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Krem Şanti 3x75 g 64,50 TL
15+5'li Paket Hamur Kabartma Tozu 29,75 TL
Kakao 150 g 54,75 TL
Şekerli Vanilin 100 g 19,75 TL
Havuçlu Kek Karışımı 496 g 64,50 TL
Karbonat 5x5 g 5,50 TL
Uno Pasta Keki 320 g 64,50 TL
Eti Etimek 3x143 g 75 TL
3
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ