        Haberler Bilgi Yaşam BİM 3-4 Mart 2026 kataloğu: Çalışma sandalyesi ve ankastre set geliyor! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 3-4 Mart 2026 kataloğu: Çalışma sandalyesi ve ankastre set geliyor!

        BİM 3-4 Mart 2026 aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 3-4 Mart 2026 fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; çalışma sandalyeleri, teknolojik aletler ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 3-4 Mart 2026 güncel aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 20:40
        BİM'de bu hafta mart ayına özel fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 3-4 Mart kataloğunda; çalışma koltukları, ankastre set teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 3-4 Mart ürünler kataloğu...

