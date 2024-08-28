BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel kataloğu ile alışveriş tutkunlarını bu hafta da heyecanlandırıyor. 30 Ağustos 2024 itibarıyla raflarda yerini alacak olan özel indirimli ürünler, motosikletten beyaz ev eşyalarına kadar geniş bir yelpaze ile satışa çıkacak. İşte 30 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...