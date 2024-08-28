BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?
Bu hafta BİM'de neler var? 30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de motosikletten oyun konsoluna, beyaz eşyalardan televizyona çeşitli ürünler alıcıları ile buluşacak. İşte BİM aktüel 30 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
BİM aktüel kataloğu ile alışveriş tutkunlarını bu hafta da heyecanlandırıyor. 30 Ağustos 2024 itibarıyla raflarda yerini alacak olan özel indirimli ürünler, motosikletten beyaz ev eşyalarına kadar geniş bir yelpaze ile satışa çıkacak. İşte 30 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...
30 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Bellina, 125cc Motosiklet - 49.900 TL
LG, 55 inç UHD Smart TV - 19.490 TL
LG, 50 inç UHD Smart TV - 16.975 TL
HP, Victus Gaming Laptop - 27.975 TL
PS4 Oyun Konsolu - 11.975 TL