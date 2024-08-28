Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        Bu hafta BİM'de neler var? 30 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de motosikletten oyun konsoluna, beyaz eşyalardan televizyona çeşitli ürünler alıcıları ile buluşacak. İşte BİM aktüel 30 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel kataloğu ile alışveriş tutkunlarını bu hafta da heyecanlandırıyor. 30 Ağustos 2024 itibarıyla raflarda yerini alacak olan özel indirimli ürünler, motosikletten beyaz ev eşyalarına kadar geniş bir yelpaze ile satışa çıkacak. İşte 30 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...

        2

        30 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

        Bellina, 125cc Motosiklet - 49.900 TL

        3

        LG, 55 inç UHD Smart TV - 19.490 TL

        LG, 50 inç UHD Smart TV - 16.975 TL

        HP, Victus Gaming Laptop - 27.975 TL

        PS4 Oyun Konsolu - 11.975 TL

        4

        Kumtel, Mini Fırın - 1.275 TL

        Kumtel, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 9.975 TL

        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi