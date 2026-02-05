Habertürk
        BİM 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu: Bu Cuma BİM marketlerinde hangi ürünler satışa çıkıyor? BİM 6 Şubat broşürü

        BİM 6 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM marketlerine televizyon geliyor!

        BİM marketlerinde bu Cuma satışa çıkacak aktüel ürünleri belli oldu. 6 Şubat Cuma günü BİM'de, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, ev eşyalarından plastik ürünlere, kırtasiye malzemelerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok eşya raflarda yerini alacak. İşte 6 Şubat BİM aktüel broşürü...

        Giriş: 05.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:23
        6 Şubat Cuma gününün BİM aktüel kataloğu paylaşıldı. Yarından itibaren BİM marketlerinde televizyon, ankastre set, kablosuz kulaklık, masaüstü tripod, powerbank, akıllı saat, dijital kamera ve fotoğraf makinesi, ütü, vücut bakım seti, saç sekillendirme seti, saç düzleştirici tarak, keçe uçlu kalem gibi çeşitli ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 6 Şubat aktüel afişinin tamamı haberimizde...

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
