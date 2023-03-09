BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. Televizyondan tül perdeye, akülü vidalama setinden merdivene kadar pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte 10 Mart 2023 bu hafta Cuma günü BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...