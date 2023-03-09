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BİM'de onlarca ürün indirimde! 10 Mart 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterisiyle buluşan BİM indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde. BİM'de bu cuma mutfak araç gereçlerinden tamirat tadilat malzemelerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini alacak. İşte BİM 10 Mart 2023 kataloğu...

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  • BİM aktüel 10 Mart 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog ürünleri neler, hangi ürünler indirimde?

    BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. Televizyondan tül perdeye, akülü vidalama setinden merdivene kadar pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte 10 Mart 2023 bu hafta Cuma günü BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
  • BİM aktüel 10 Mart 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog ürünleri neler, hangi ürünler indirimde?

    BİM 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

    Cam Kase 45 TL

    Ayaklı Kek Tabağı 99 TL

    Pasta Servis Seti 179 TL

    Renkli Çerezlik 15 TL

    Bulaşıklık 24,50 TL

    Deterjan Tablet Kutusu ₺55

    Bal Kavanozu 27,50 TL

    Poşet Klipsi 10 TL
  • BİM aktüel 10 Mart 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog ürünleri neler, hangi ürünler indirimde?

    Karma Araçlar 49,50 TL

    Taşıyıcı Kamyon 69 TL

    Manyetik Tablet Tangram ve Yazı Tahtası 59 TL

    Balonlu Bebek 69 TL

    Rubik Abaküs 75 TL

    17,5 KG Tavan Boyası 259 TL
  • BİM aktüel 10 Mart 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog ürünleri neler, hangi ürünler indirimde?

    Polisan Acqua Beyaz Plastik İç Cephe Boyası 199 TL

    Adaptörlü Klozet Kapağı 119 TL

    Şarjlı Damacana Pompası 54,50 TL

    Musluk Su Tasarruf Aparatı 17,50 TL

    Maket Bıçağı 37,50 TL

    Lavabo Açma Sustası 37,50 TL

    Kalın Zemin Örtüsü 29 TL

    Pencere Emniyet Kilidi 24,50 TL

    Çok Amaçlı Elastik Kova 49 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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