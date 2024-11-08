NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS: 150 litre dondurucu ve 340 litre soğutucu bölmesiyle büyük aileler için ideal. Kapı açık alarmı ve tatil modu gibi özelliklere sahip bu buzdolabı, 19.975 TL’den satışta olacak.

BUZDOLABI KEY 330 STE: Küçük alanlar için uygun olan bu model, 71 litre dondurucu ve 245 litre soğutucu kapasitesi sunuyor. Sebze saklama bölmesi gibi pratik çözümlerle donatılan bu ürün, yalnızca 11.275 TL’ye alıcılarını bekliyor.

8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM: İnverter motor ve dengesiz yük kontrolü gibi özellikleri ile dikkat çeken bu çamaşır makinesi, 9.750 TL’ye satışa sunulacak. Çocuk kilidi ve taşma emniyeti ile güvenli bir kullanım sağlıyor.

4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: Su taşma emniyeti, tuz/parlatıcı uyarı ışığı gibi donanımlarla donatılan bu bulaşık makinesi, mutfak işlerinizi kolaylaştıracak. BİM 12 Kasım kataloğunda sadece 10.750 TL fiyatıyla yer alıyor.