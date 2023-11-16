BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 17 Kasım 2023 BİM indirimli ürünleri
BİM 17 Kasım Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM kataloğunda bu hafta; elektrikli bisikletten dikey süpürgeye, airfryerdan oyuncak çeşitlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 17 Kasım 2023 BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri fiyat listesi...
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı ve sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 17 Kasım 2023 Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu...
17 KASIM 2023 YENİ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
RKS Elektrikli Bisiklet RSIII PRO X 15.999 TL
Dijitsu 32 İNÇ HD ANDROID TV 3.999 TL
Casper VIA M35 4/128 GB CEP TELEFONU 5.499 TL
Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 1.999 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 3.999 TL
Arnica Blender Seti 999 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL
Lav 3’lü Meşrubat Bardağı ~325 cc 44,50 TL
Lav Alinda Saklama Kabı ~345 cc 16,50 TL
Lav Line Sürahi ~1200 cc 49,50 TL
Lav Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 13,50 TL
Lav 4’lü Odin Meşrubat Bardağı ~356 cc 79 TL
Lav Reçellik / Şekerlik ~380 cc 32,50 TL
Lav 3’lü Renkli Tatlı Sunumu ~240 cc 55 TL
Lav Renkli Çerezlik ~195 cc 17,50 TL
Lav 12 Parça Odin Çay Seti ~170 cc 159 TL
Lav Tereyağlık ~405 cc 32,50
Mr Green Deterjan Hazneli Mop 295 TL
Clean Clear Esnek Saplı Mop 159 TL
Okyanus Home Banyo Seti 289 TL
Banyo Aksesuar Seti 329 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 65 TL
Okyanus Home Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 69 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 19,50 TL
Hobby Life Saplı Saklama Kabı 39,50 TL
Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 139 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 24,50 TL
Chef's Pro Çelik Tava 119 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi ~37 cm 99 TL
Silikon Tutaçlı Cam Bardak ~450 ml 85 TL
Paşabahçe Cam Çay Tabağı ~11,9 cm 69 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa ~250 cc 23,50 TL
Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz-Sil Kitapları Seti 149 TL
Clementoni Işıklı ve Sesli Uzaktan Kumanda 269 TL
TRT Çocuk 4’lü Yapboz 45 TL
Artenino Bebek Kitapları 59 TL
Kumtoys Ahşap Tak-Çak 69 TL
Woodoy Koordinasyon Oyunu 159 TL
Fisher Price Lisanslı Sulu Kalemli Boyama Kitapları 59 TL
Tekerlekli Kitaplar 32,50 TL
1. Sınıf İçin Hikaye ve Aktivite Kitapları 9,75 TL
İnkılap Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24,50 TL
Dıytoy Manyetik Strateji Oyunları 3 Taş ve 9 Taş 69 TL
Mini Karakterler 39,50 TL
Oyuncak Makyaj Çantası 74,50 TL
Mgs Oyuncak Hava Araçları 69 TL
Mgs Sök-Tak Çiftlik Araçları 135 TL
Northpacific Dolgulu Mont Kız Çocuk 299 TL
Northpacific Dolgulu Mont Erkek Çocuk 299 TL
Ören Bayan Favori Yumak 55 TL
Oduncu Gömlek Erkek 179 TL
Eşofman Altı Kadın 109
Polar Alt Kadın 69 TL
Eşofman Altı Çocuk 69 TL
İkili Havlu Seti 52.50 TL
Molinella 2’li Yastık Kılıfı 39,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL