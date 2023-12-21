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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel 22 Aralık Cuma 2023 kataloğunda yılbaşı ürünleri SATIŞTA! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünleri fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        BİM 22 Aralık kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 07:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:07
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        1

        BİM aktüel ürünler 22 Aralık kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 22 Aralık 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 22 ARALIK 2023 KATALOĞU

        Philips Air Fryer HD9650 5.499 TL

        Philips Süpürge FC9330 3.999 TL

        Philips Azur Buharlı Ütü GC4537/70 1.799 TL

        Braun Multiquick Blender Set MQ7025X 2.049 TL

        Braun Filtre Kahve Makinesi Cafehouse Pure Aroma KF560/1 1.799 TL

        Nautica Akıllı Tartı 349 TL

        Polosmart Metalik Membran Klavye PGM28 269 TL

        House Pratik Işıklı Kumbara 249 TL

        3

        Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL

        Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL

        Benante Çerezlik Seti 139 TL

        Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL

        Benante Desenli Baharat Seti 139 TL

        Cook Love Muffin Kek Kalıbı 109 TL

        4

        Çift Kişilik Fitilli Yorgan 899 TL

        Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

        2’li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL

        Oduncu Gömlek Erkek 219 TL

        Baskılı Soft Tv Battaniyesi 229 TL

        Kapitone Büyük Cüzdan 82,50 TL

        5

        Piccolo Mondi Manyetik Eğitici Bloklar 479 TL

        Maket Blok Oyuncak Dinozor 399 TL

        Şakacı Korsan Oyunu 399 TL

        Animasyon Balon Seti 22,50 TL

        Leiia Oyuncak Bebek 129 TL

        Articolo Müzikli Işıklı Kar Küresi 169 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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