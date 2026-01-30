Habertürk
        BİM aktüel 3-4 Şubat kataloğu yayında! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel 3-4 Şubat kataloğu yayında: İşte haftanın fırsatları!

        BİM aktüel 3-4 Şubat kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 3-4 Şubat BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:08
        BİM'de bu hafta; temel gıda ve ihtiyaç ürünleri, teknolojik ürünler ve tekstil eşyaları ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 3-4 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

