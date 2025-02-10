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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler 11 Şubat 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler 11 Şubat 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta temizlik malzemeleri, tekstil ürünleri indirimli olacak. Öte yandan siyah zeytin yağlı sele 800 g 99,50 TL, doğranmış domates 400 g 15 TL, salça çeşitleri 75 TL'den satışa sunulacak. İşte, 11 Şubat 2025 BİM aktüel ürünler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:50
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        1

        BİM aktüel ürünler 11 Şubat 2025 kataloğu yayınlandı. BİM 11 Şubat aktüel kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. Peki bu hafta indirimli ürünler listesinde neler, hangi ürünler var? İşte 11 Şubat Salı indirimli ürünler listesi...

        2

        BİM 11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        - Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g 99,50 TL

        - Burcu Doğranmış Domates 400 g 15 TL

        3

        - İpekköy Salça Çeşitleri 69,75 TL

        - Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL

        - Melis Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL

        - Tukaş Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL

        - Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL

        - Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 185 TL

        - Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 g 59,50 TL

        - Barilla Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL

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