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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 19-20 Kasım 2024: Çekme karavan ve beyaz eşya fırsatları! BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi açıklandı!

        Çekme karavan ve beyaz eşya fırsatları! İşte BİM 19-20 Kasım kataloğu

        BİM 19-20 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; çekme karavan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 19-20 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:41
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        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 19-20 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        2

        BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL

        Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

        Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

        Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

        Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g 87,50 TL

        3

        BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

        Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

        Sleepy Bebek Bezi 229 TL

        Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

        Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

        Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

        Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

        4

        20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

        Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

        Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL

        Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

        5

        20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

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