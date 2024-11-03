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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 5 Kasım 2024: Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        BİM aktüel ürünler 5 Kasım 2024: Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 5 Kasım Salı gününden itibaren makyaj malzemeleri, gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken indirim yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:22
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        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 5 Kasım Salı bu hafta pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...

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