BİM aktüel kataloğunda bu hafta gıdadan oyuncağa, temizlik malzemelerinden teknolojik aletlere kadar pek çok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. 25-28 Nisan 2023 tarihlerinde BİM indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Bizlerde alışverişseverler için BİM aktüel ürünler kataloğunu bir araya getirdik. İşte BİM 25-28 Nisan 2023 indirimi ürünler fiyat listesi...

BİM 25 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım yağlı tost peyniri 1 kg: 119 TL

Bitkisel krema 200 ml: 8,50 TL

Siyah zeytin Akhisar Uslu tipi 1 kg: 52,50 TL

Köy domates salçası 1200 g: 59,75 TL

Mardin bulguru 800 g: 24,75 TL

Doğal ürünler Uşak ev tarhanası 250 g: 35,50 TL

Mayonez 840 g: 33,50 TL

Yer fıstıklı bar: 19,50 TL

Kabuklu fındık 1 kg: 98,50 TL

Antep karası çekirdekli kuru üzüm 250 g: 16,50 TL