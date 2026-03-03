BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayında! 6 Mart 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Mart kataloğunda Emsan stand mikser, epilasyon cihazı, saç şekillendiricileri indirimde yer alıyor. Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL'den satışa çıkıyor. Peki 6 Mart 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 6 Mart Cuma günü beyaz turbo cam ankastre seti 10.750 TL, siyah versiyonu ise 10.250 TL fiyat etiketiyle mutfağını yenilemek isteyenler için BİM marketlerde satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 MART 2026 İNDİRİMLERİ
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL
Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,250 TL
Heifer hali ve koltuk yıkama makinesi 5,490 TL
Heifer Power X şarjlı süpürge 6,750 TL
Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,490 TL
Heifer Chef’s mini blender 1,650 TL
Arnica buharlı ütü 1,390 TL
Pirantech buz başlıklı ipl lazer epilasyon cihazı 1,790 TL
Kumtel seramik saç wag maşası 749 TL
Polosmart saç düzleştirici 590 TL
Polosmart saç şekillendirici 549 TL
Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,990 TL
Heifer saç kurutma makinesi 890 TL