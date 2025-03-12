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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BİM, File için ayrı şirket kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        BİM, File için ayrı şirket kuruyor

        2024 yılında 519.6 milyar TL satış gelirine ulaşan BİM, File markası için yeni bir şirket kuracağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:55
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        BİM, File için ayrı şirket kuruyor
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        BİM, File markasının ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstermesi amacıyla anonim şirket kuruluşu için işlemlere başlama kararı aldı.

        Firmadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir."

        287 MAĞAZASI VAR

        BİM'in son yayımladığı faaliyet raporuna göre Türkiye genelinde 287 File mağazası bulunuyor. File mağaza sayısında geçen yıl 51 adetlik artış yaşandı.

        18.6 MİLYAR TL NET KÂR

        Bu arada BİM gece saatlerinde 2024 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre firmanın gelirleri geçen yıl 2023'e göre yüzde 9.6 artarak 519 milyar 566 milyon TL'ye ulaştı. BİM'in 2023 yılında 22 milyar 299 milyon TL olan net kârı ise geçen yıl 18 milyar 613 milyon TL'ye geriledi.

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