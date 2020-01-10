BİM çalışma saatleri 2020

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Türkiye'deki önde gelen market zincirleri arasında yer alan BİM'in mesai saatleri, bu marketlerden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BİM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ 2020



BİM şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesaiye sabah saat 9.00'da başlıyor. BİM'in tüm marketleri tüm il ve ilçelerde 12 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. BİM'de mesai akşam saat 21.00'e kadar devam ediyor. Öğle tatilinde personel dönüşümlü olarak çalıştığı için market kapanmıyor. Sadece cuma günleri cuma namazı bitimine kadar kapanıyor.

BİM şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL İNDİRİMİ NE ZAMAN?

BİM'in aktüel indirim günü her hafta CUMA günleri yapılıyor. BİM, haftanın her cuma gününde farklı indirim kataloglarıyla müşterilerinin karşısına çıkıyor.