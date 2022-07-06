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Haberler Girişimcilik BIMCrone değerini 80 milyona taşıdı
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İnşaatlara dijital ikiz çözümü sunan girişim değerini 80 milyona taşıdı

Yerli girişim BIMCrone, yatırım fonu NeXT Proptech ve Neo Portföy’den 80 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Nesrin Akın ve Sinan Öztabak tarafından kurulan girişim, bir yapının tüm süreçlerinin dijital ikiz üzerinden takibini mümkün kılan teknolojisi ile gerçek zamanlı saha yönetimi, maliyet-metraj takibi ve proje yönetimine imkân tanıyor

BIMCrone değerini 80 milyona taşıdı
HABERTURK.COM

Bir yapının tüm süreçlerinin dijital ikiz üzerinden takibini mümkün kılan teknolojisi ile gerçek zamanlı saha yönetimi, maliyet-metraj takibi ve proje yönetimine imkân tanıyan yerli girişim BIMCrone, yatırım fonu NeXT Proptech ve Neo Portföy’den 80 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek girişimlerinden, Nesrin Akın ve Sinan Öztabak tarafından kurulan girişim, bir yapının tüm süreçlerinin dijital ikiz üzerinden takibini mümkün kılan teknolojisi ile gerçek zamanlı saha yönetimi, maliyet-metraj takibi ve proje yönetimine imkân tanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, BIMCrone ile oluşturulan model üzerinden, sahada bugün kaç kişi çalışıyor, hangi yapı elemanın hangi fiyattan hangi malzeme zayiat oranları ile hangi taşeron tarafından imalatı yapıldı, önümüzdeki hafta/ay/yıl ne kadar malzeme/bütçe gereksinimi olacağına ilişkin anlık olarak bilgi alabilmek mümkün.

Sahadaki yöntem/model değişimlerini, piyasa fiyat değişimlerini kayıt altına alan sistem ile 4D, 5D simülasyon ve projeksiyon yapılabiliyor. Saas çalışan platform, yapının planlamadan, yapım, işletme ve yıkım süreçlerinde farklı fonksiyonlar ile inşaat sektörünü dönüştürüyor.

Alınan yatırımın ürün ve iş geliştirmede kullanılacağını belirten girişimin kurucularından Nesrin Akın, "Projelerin tüm yaşam döngüsünü dijital ikiz üzerine alarak yapılan çalışmalar ile elde edilen büyük faydalar Türkiye dışındaki pazarlarda çok daha önce fark edilmiş durumda. Bir yandan Türkiye pazarında bunu geliştirirken diğer yandan İngiltere ve Avrupa pazarı için de ilk adımlarımızı atacağız” dedi.

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