Bin yıldızlı 'dam palas' keyfi

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Türker, "Batman'da sıcaklıklar 44 derece kadar dayandı. Bu yörede özellikle kırsal kesimde ve ilçelerde birçok vatandaşımız serinlemek için, özellikle daha rahat yatabilmek ve sıcaktan etkilenmemek için damlarda yatar ve orada sabahlar." diye konuştu.