Az önce bir telefon aldım.



Arayan kişi başka bir medya grubunda çalışan gazeteci bir arkadaşımdı.



Yaklaşık 15 gün önce girdiğimiz bir iddiayı benim kazandığımı haber vermek için yani tebrik için aramış.



“Neydi bu iddia?” dediğinizi duyuyorum.



Efendim, adını açıklamamı istemeyen bu meslektaşımla iddiamızın konusu AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği hususuydu.



Ona göre kesinlikle TBMM de ki koltuğunu bırakmayacaktı Binali Yıldırım.



Bana göre ise tam tersiydi durum.



Özetle… Bir güzel mekanda yemeğine bahse girdiğimiz bu sevgili meslektaşım iddiayı kaybettiğini haber vermek için aramış.



Şaşırmadım tabii buna.



Benim için hiç sürpriz olmadı bu haber.



Sizin için de yani beni okuyanlar, takip edenler için de sürpriz olmaması lazım zira ben bunu zaten sizlerle de paylaşmıştım.



( O yazımın linkini de iliştiriyorum…)

Ama tabii bu arada sağolsun çok sıcak da bir bilgi paylaştı.



Binali Bey’in TBMM Başkanlığı’ndan ve üstelik de edeceği tarihin de 19 Şubat yani 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacakların YSK’ya (Yüksek Seçim Kurulu) başvurusunun son gününde yapacağından yüzde yüz emindim.



Ama bunu bu akşam katılacağı bir tv programında söyleyeceğini bilmiyordum.



Sağolsun işte… Onu da sevgili meslektaşım haber verdi.



Özetle değerli okurlarım… Aday olduğu günden beri TBMM den istifa etmeyerek muhalefetin yoğun eleştirilerinin hedefine oturan Binali Yıldırım aldığı istifa kararını bugün kamuoyuyla paylaşacak.