AA

Bingöl'de deprem açısından riskli olduğu belirlenen 19 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara nakledildi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde tehlike oluşturan yapıların tespit edilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine riskli okul binalarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

TAHLİYE EDİLEN OKULLARDAN 10'UNA YIKIM KARARI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki uzman personelden oluşan 6 ekip, kentteki okullarda inceleme yaparak depreme dayanıklılık konusunda riskli gördükleri yapılarla ilgili rapor hazırlıyor. Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalarda ilk etapta riskli olduğu tespit edilen 19 okul binası tahliye edildi. Bu okullardan 10'unun yıkımına karar verildi. Okullarda eğitim gören öğrencilerin de çeşitli okullara nakli yapıldı.

"MÜDÜRLÜK OLARAK GEREĞİNİ YAPIYORUZ" İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent genelinde hızla bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden uzman ekiplerin okullarda inceleme yaptığını belirten Yücel, şöyle devam etti: "Şu ana kadar ilimiz genelinde 19 okul riskli. Bu okulları anında boşalttık. Öğrenciler bizim her şeyimiz. Onların kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu doğrultuda hem Bakanlık yetkililerinin gönderdiği raporlar hem de ilimizde Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde her türlü bilgi, belgeyi dikkate alıp müdürlük olarak gereğini yapıyoruz."

"UZMAN EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR" Tahliye ettikleri okullarda okuyan öğrencileri başka okullara naklettiklerini vurgulayan Yücel, uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü ifade etti. Yücel, "Deprem kuşağında olduğumuz için öğrencilerimizin nakillerini gerçekleştirmek için hafta sonu dahi çalışma yürütüyoruz" dedi.