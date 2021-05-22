AA

Bingöl'de Ilıcalar beldesine bağlı 15 haneli Göl mezrası, teknolojiden ve gözlerden uzak yaşamıyla dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre yörede Buzul Gölü olarak adlandırılan gölün kenarında bulunan ve adını gölden alan 1000 rakımlı mezra, kent merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta, bölgedeki dört dağın ortasında bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başlamasıyla doğal yaşamın güzelliklerine olan ilginin artmasıyla Göl mezrası da bu süreçte sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla fark edildi.

Bingöl'ün gizli kalmış doğal güzelliklerinden biri olan Göl mezrasına, virajlı yollardan geçilerek gidiliyor.

Dağın zirvesine doğru yapılan zahmetli yolculuğun sonunda ziyaretçiler, yeşillikler içerisinde, ortasında yarım ada bulunan göl manzarasıyla karşılaşıyor.

Göl, kenarındaki evler ve gölün ortasındaki yarım adanın bütünleşen güzelliği görenleri büyülüyor.

15 evin bulunduğu ve yaklaşık 25 kişinin yaşadığı ancak Kovid-19 sürecinde izole bir yaşam için evlerine gelenlerle bu sayının arttığı mezrada vatandaşlar, telefon şebekesinin de çekmemesi nedeniyle teknolojiden ve salgından uzak izole bir ortamda yaşıyor.

Kuş, kurbağa ve ördek seslerinin yankılandığı göl, ortasındaki yarım adayla kalp şeklini andırıyor.

Kovid-19 sürecini mezrada geçiren öğretmen Uğraç Kaygalak mezralarının çok güzel bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar nedeniyle son günlerde mezranın ilgi gördüğünü dile getiren Kaygalak, gelen misafirlerin mezranın doğallığını bozmadan zaman geçirmelerini temenni etti.

"TÜM ZAMANIMIZI KENDİMİZE AYIRABİLİYORUZ"

Mezrada sebze fidesi ekimi gibi işlerle uğraştığını anlatan Kaygalak, şöyle konuştu:

"Burada zamanın nasıl geçtiğinin farkında değiliz. Mezrada cep telefonu şebekesi çekmiyor. Bu nedenle tüm zamanımızı kendimize ayırabiliyoruz. Göl kar sularıyla ve dereden gelen sularla doluyor. Ama altında akıntı olduğu için yaz aylarında gölde azalma alacak. DSİ yetkilileri, gölün altını yaparsa su sürekli bu seviyede kalır. Bingölümüz için de ziyaret edilebilecek bir alan olabilir."

"GÖL TAMAMEN DOĞAL"

Çağlar Gezi de mezraya misafir olarak geldiğini anlatarak, "Kendi köyümden çok buraya geliyorum ve çok mutlu oluyorum. Göl tamamen doğal. Mezraya gelen yolun yapılmasını istiyoruz" dedi. ​​​​​​​